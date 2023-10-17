Hindistan Yüksek Mahkemesi Eşcinsel Evlilik Yasasını Reddetti

Hindistan Yüksek Mahkemesi, eşcinsel evliliğin yasallaşması teklifini reddetti ancak eşcinsel çiftlere sosyal ve yasal haklar ile yardım sağlanmasını değerlendirecek bir panel kurulması yönündeki teklifi kabul etti. LGBTQ+ bireylerin temel haklara erişimini engellediği belirtilen evlenememe durumu tartışılmıştı.

Hindistan Yüksek Mahkemesi eşcinsel evliliğin yasallaşması teklifini, böyle bir gücü olmadığı gerekçesiyle reddetti.

Ancak Mahkeme, hükümetin eşcinsel çiftlere sosyal ve yasal haklar ile yardım sağlanmasını değerlendirecek bir panel kurulması yönündeki teklifini kabul etti.

Nisan ve Mayıs aylarında Mahkeme eşcinsel çiftlerin ve aktivistlerin hazırladığı, evlenememenin kendilerini "ikinci sınıf vatandaş" yaptığını ifade eden 21 dilekçeyi dinlemişti.

Hindistan'da LGBTQ+ nüfusunun on milyonları bulduğu düşünülüyor.

Hükümet ve dini liderler, Hint kültürüne karşı olduğunu söyleyerek eşcinsel birlikteliklere şiddetle karşı çıkıyordu.

Öte yandan Hindistan’da trans bireylerin evliliği önünde bir engel yok. Yüksek Mahkeme de, farklı cinsiyetten biriyle olduğu sürece transların evlenebildiği konusunu netleştirdi.

Dilekçe verenler mahkemeye, evlenememenin LGBTQ+ bireylerin ortak banka hesabı açma, eşinin emekli maaşını alma, ona sağlık sigortası yaptırma gibi birçok temel haklara erişimini engellediğini belirtmişti.

Nihai kararda hakimler bu talepleri kabul etti.

Bazı yargıçlar heteroseksüel çiftlere sunulan bazı "hak ve ayrıcalıkları" LGBTQ+ bireyler için de sağlama görevinin hükümetin görevi olduğunu söyledi.

Bir yargıç "devletin bunu yapmakla yükümlü olamayacağını" belirtse de çoğunluk hükümetin LGBTQ+ kişilere daha fazla hak verilmesini incelemek üzere bir uzman paneli kurulması yönündeki teklifini kabul etti.

'Mahkeme sorumluluktan kaçıyor'

Yüksek Mahkeme'nin kararı Hindistan’da tepkiyle karşılandı.

Delhi'de yaşayan eşcinsel öğrenci Archit Dutt, "Heteroseksüel insanlarla aynı miktarda vergi ödüyoruz, daha fazla olmasa da aynı derecede hayat mücadelesi veriyoruz, ancak yine de ikinci sınıf vatandaşlığa indirgeniyoruz" diyor.

34 yıllık eşcinsel ilişkisi olan Pia Chanda ise BBC'ye, Yüksek Mahkeme'nin sorumluluktan kaçındığını söyledi.

Avukat ve yazar Tanushree Bhalla, mahkemenin kararını kabulleneceğini ancak umudunu da koruduğunu söylüyor:

"Hükümetin mahkeme kararına kulak vereceğini ve LGBTQ+ bireylere hukuken ve sosyal olarak uygulanan ayrımcılığa son vermek için gerekli adımları atacağını umuyoruz.

"O zamana kadar hukukun ve toplumun da gelişeceğini umuyoruz."