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DEM Parti'nin kazandığı Hilvan'da seçimler tekrarlanacak

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Hilvan İlçe Yüksek Seçim Kurulu, ilçede 31 Mart'ta yapılan seçimlerin tekrarlanmasına karar verdi. Kurulun karar gerekçesinde bir grubun Gençlik Merkezini basarak bazı sandıkların tutanaklarını yakması gösterildi.

GENÇLİK MERKEZİNİ BASIP TUTANAKLARI YAKTILAR

Dem Parti'nin belediye başkanlığını kazandığı Hilvan'daki seçimlerin tekrarlanmasına karar verdi. Kurul, seçim günü Gençlik Merkezi'ni basan bir grubun 5 sandığın tutanağının yakılması, bir sandıkta ise yaşanan kavga sonrası görevlilerin salonu terk etmesi nedeniyle bugün bir toplantı gerçekleştirdi.

SEÇİM İPTAL EDİLDİ

Toplantıda, yaşanan olayın seçim sonucunu direkt etkilediği belirtilerek iptal edilmesine karar verildi. İptal edilen seçimin ise 2 Haziran 2024 Pazar günü yapılması kararlaştırıldı.

Hilvan İlçe Yüksek Seçim Kurulu, resmi olmayan sonuçlara göre DEM Parti adayı Serhan Paydaş yüzde 33,20 oy oranıyla birinci olmuş, AK Parti adayı Ali Bayık ise yüzde 30,72 oy oranıyla seçimi ikinci sırada tamamlamıştı.

31 Mart Yerel Seçim Sonuçları İçin Tıklayın

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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