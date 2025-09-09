Haberler

Hikmet Çetin ve Feti Yıldız'dan Görüşme

Hikmet Çetin ve Feti Yıldız'dan Görüşme
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eski TBMM Başkanı Hikmet Çetin, MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız ile Meclis'te bir araya geldi. Yaklaşık 15 dakika süren görüşme, güncel siyaset ve hal hatır sorma üzerineydi.

ESKİ TBMM Başkanı Hikmet Çetin, TBMM'de MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız ile bir araya geldi.

MHP Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, eski TBMM Başkanı ve eski CHP Genel Başkanı Hikmet Çetin'i, Meclis'teki odasında ziyaret etti. Görüşme yaklaşık 15 dakika sürdü. Çetin, MHP'li Yıldız'ı kapıya çıkarak uğurladı. MHP'li Yıldız, çıkışta basın mensuplarının görüşmenin içeriğine ilişkin sorusu üzerine, "Güncel siyaset de var, hal hatır sorma da var. Genel bir görüşme yaptık" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
124 ülke fındık için sıraya girdi! Türkiye'ye para yağdırdılar

124 ülke tescilli ürün için sıraya girdi! Türkiye'ye para yağdırdılar
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Resmi açıklamanın eli kulağında! Fener'e adı sanı duyulmayan hoca

Resmi açıklamanın eli kulağında! Fener'e adı sanı duyulmayan hoca
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.