Hikmet Çetin o sözleri nedeniyle Kemal Kılıçdaroğlu'ndan özür diledi

Eski CHP Genel Başkanı Hikmet Çetin, partinin 7. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu arayarak özür diledi. Çetin'in Kılıçdaroğlu'na yönelik sözleri nedeniyle özür dilediği öğrenildi.

CHP'nin eski Genel Başkanı Hikmet Çetin, CHP'nin 7. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu için söylediği "Kemal Bey'in 'mutlak butlan' için en üst düzeydekilerle temas içinde olduğunu sanıyorum. Kılıçdaroğlu Erdoğan'ın yeniden aday olamayacağı konusu üzerinde gereken ağırlıkta durmadı. Anayasaya aykırı olduğunu bile bile dokunulmazlıkların kaldırılmasına 'evet' dedi, Selahattin Demirtaş bugün onun yüzünden hâlâ içeride" sözleri için özür diledi.

KILIÇDAROĞLU'NA ÖZÜR TELEFONU

T24'e konuşan Çetin, bugün görülen Kurultay davasının ardından Kılıçdaroğlu'nu arayarak özür dilediğini duyurdu. Kılıçdaroğlu'nun "Aramanız ve sözleriniz kıymetli" dediğini aktaran Çetin, "Sayın Kılıçdaroğlu, yerel seçimlerinin ardından 'normalleşme' sürecine de karşı olduğunu söyledi" dedi.

NE OLMUŞTU?

CHP'nin 38. Olağan Kurultayı ile 21. Olağanüstü Kurultayı'nın iptaline ilişkin davanın beşinci duruşması yapılmış, eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ın avukatı Onur Üregen, kurultay öncesi görevde bulunan eski CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun dava bitinceye kadar tedbiren atanmasını talep etmişri. CHP'nin avukatlarından Çağlar Çağlayan, "Tüm yargılama boyunca tedbir istemi 9 kez reddedilmiştir. Davada mahkemenin yargı yolu bakımından görevsiz olduğunu tekrar ifade ediyoruz" demiş, mahkeme heyeti, davacı vekilinin tedbir talebini redderken; davayı, 24 Ekim saat 10.00'a ertelemişti.