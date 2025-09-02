Hikmet Çetin'den Devlet Bahçeli'ye Sürpriz Ziyaret

CHP eski Genel Başkanı ve 20'nci Dönem TBMM Başkanı Hikmet Çetin, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti. Baş başa yapılan görüşme yaklaşık 1 saat sürdü.

MHP'nin resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda ziyarete ilişkin, "TBMM eski başkanı ve Cumhuriyet Halk Partisi eski Genel Başkanı Sayın Hikmet Çetin'den MHP Lideri Devlet Bahçeli'ye sürpriz ziyaret. MHP Genel Merkezi'nde baş başa yapılan görüşme yaklaşık bir saat sürdü ve Sayın Bahçeli, Sayın Çetin'i samimi bir şekilde uğurladı" ifadelerine yer verildi.