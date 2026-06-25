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Sağlık Bakanı Memişoğlu'ndan "Her Gebeye Bir Ebe" uygulamasına ilişkin paylaşım Açıklaması

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Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, 'Her Gebeye Bir Ebe' uygulamasıyla son üç ayına giren tüm anne adaylarına koordinatör ebe atandığını ve ilk gebeliğini yaşayan 22 bin 952 gebeye ev ziyaretleriyle birebir destek sağlandığını açıkladı.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, "Her Gebeye Bir Ebe" uygulamasıyla son üç ayına giren bütün anne adaylarına bir ebeyi koordinatör ebe olarak görevlendirdiklerini ve bu kapsamda ilk gebeliğini yaşayan anne adaylarına gerçekleştirdikleri ev ziyaretleriyle 22 bin 952 gebeye birebir destek ulaştırdıklarını bildirdi.

Bakan Memişoğlu, "Her Gebeye Bir Ebe" uygulamasına ilişkin NSosyal hesabından paylaşım yaptı.

"Her Gebeye Bir Ebe" uygulamasıyla son üç ayına giren bütün anne adaylarına bir ebeyi koordinatör ebe olarak görevlendirdiklerini aktaran Memişoğlu, "İstiyoruz ki her annemiz kendini güvende hissetsin, her sorusuna bir uzman eliyle cevap bulsun. Bu kapsamda ilk gebeliğini yaşayan anne adaylarımıza gerçekleştirdiğimiz ev ziyaretleriyle 22 bin 952 gebemize birebir destek ulaştırdık. Gece gündüz demeden, en zor şartlarda bile büyük bir fedakarlıkla görev yapan, hayatın başlangıcına tanıklık eden tüm ebelerimize yürekten teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Dilhan Türker Yıldız
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