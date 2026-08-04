Haberler

Hekimhan Belediye Başkanı Yıldırım ve 4 meclis üyesi Yeni Parti'ye katıldı

Hekimhan Belediye Başkanı Yıldırım ve 4 meclis üyesi Yeni Parti'ye katıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Malatya'nın Hekimhan Belediye Başkanı Mehmet Şerif Yıldırım ile 4 belediye meclis üyesi Yeni Parti'ye katıldı.

Malatya'nın Hekimhan Belediye Başkanı Mehmet Şerif Yıldırım ile 4 belediye meclis üyesi Yeni Parti'ye katıldı.

Yıldırım ve beraberindeki 4 meclis üyesinin partiye katılımı dolayısıyla Yeni Parti Malatya İl Başkanlığında tören düzenlendi.

Törende partiye üyelik işlemleri gerçekleştirilen Yıldırım ve 4 meclis üyesi, Yeni Parti'ye katıldı.

Yeni Parti Malatya İl Başkanı Barış Yıldız, törende yaptığı konuşmada, kentte il teşkilatının kurulduğunu söyledi.

Partiye katılımların sürdüğünü belirten Yıldız, "Katılımlar devam edecek. Üyelik formlarını henüz herkese açmış değiliz. Bu süreçte önceliğimizi belediye başkanlarımıza ve belediye meclis üyelerimize verdik." dedi.

Yıldız, Hekimhan Belediye Başkanı Mehmet Şerif Yıldırım'a partiye katılımından dolayı teşekkür etti.

Hekimhan Belediye Başkanı Mehmet Şerif Yıldırım da meclis üyeleriyle birlikte karar alarak Yeni Parti'ye katıldıklarını kaydetti.

Kaynak: AA
YAŞ toplantısı kararları çıktı! Hava Kuvvetleri Komutanı Rafet Dalkıran oldu

YAŞ toplantısı kararları çıktı! Kuvvet Komutanı değişti
Erdal Beşikçioğlu'nun uyuşturucu testi pozitif çıktı

Erdal Beşikçioğlu'nun uyuşturucu test sonucu belli oldu

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Gözaltına alınan Bennu Gerede'yle ilgili karar verildi

Gözaltına alınan Bennu Gerede'yle ilgili karar verildi
Tanıdınız mı? Ünlü isim içip içip kendinden geçti

Ünlü isim içip içip kendinden geçti
Anne, oğlunu bu halde bulunca yıkıldı: Ölüm sebebi belli oldu

Anne, oğlunu bu halde bulunca yıkıldı: Ölüm sebebi belli oldu
Milyonları ilgilendiren yeni adım! Artık hastaneye gitmeye gerek yok

Milyonları ilgilendiren yeni adım! Artık hastaneye gitmeye gerek yok
Çarşıda böyle gezdiler, esnaf şaştı kaldı

Çarşıda böyle gezdiler, esnaf şaştı kaldı
Süper Lig'de dev takas! Fenerbahçe'den Cengiz Ünder formülü

Süper Lig'de yılın takası
Sürekli annesiyle tartışan oğluna pompalı tüfekle ateş açtı

Annesiyle tartışan oğlunun canına kıydı