Hekimhan Belediye Başkanı Yıldırım ve 4 meclis üyesi Yeni Parti'ye katıldı

Malatya'nın Hekimhan Belediye Başkanı Mehmet Şerif Yıldırım ile 4 belediye meclis üyesi Yeni Parti'ye katıldı.

Yıldırım ve beraberindeki 4 meclis üyesinin partiye katılımı dolayısıyla Yeni Parti Malatya İl Başkanlığında tören düzenlendi.

Törende partiye üyelik işlemleri gerçekleştirilen Yıldırım ve 4 meclis üyesi, Yeni Parti'ye katıldı.

Yeni Parti Malatya İl Başkanı Barış Yıldız, törende yaptığı konuşmada, kentte il teşkilatının kurulduğunu söyledi.

Partiye katılımların sürdüğünü belirten Yıldız, "Katılımlar devam edecek. Üyelik formlarını henüz herkese açmış değiliz. Bu süreçte önceliğimizi belediye başkanlarımıza ve belediye meclis üyelerimize verdik." dedi.

Yıldız, Hekimhan Belediye Başkanı Mehmet Şerif Yıldırım'a partiye katılımından dolayı teşekkür etti.

Hekimhan Belediye Başkanı Mehmet Şerif Yıldırım da meclis üyeleriyle birlikte karar alarak Yeni Parti'ye katıldıklarını kaydetti.

Kaynak: AA