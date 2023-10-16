HEDEP Kongresinde Öcalan Posterini Açan Şüphelilerden Birisi Tutuklandı

HALKLARIN Eşitlik ve Demokrasi Partisi'nin (HEDEP) 4'üncü Olağan Büyük Kongresi'nde PKK/KCK elebaşı Abdullah Öcalan'ın posterini açtığı suçlamasıyla gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i, tutuklandı.

HEDEP'in dün Ankara'da gerçekleştirilen 4'üncü Olağan Büyük Kongresi'nde yüzlerini kapatan 2 kişi, sahneye çıkarak terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın posterini açtı. Bir süre sahnede kalan 2 kişi, daha sonra inip, alandan kaçtı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında 2 şüpheli, dün gözaltına alındı. Şüpheliler, bugün emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 1'i savcılık sorgusunun ardından serbest bırakılırken, A.Y. çıkarıldığı hakimlikçe 'terör örgütü propagandası yapmak' suçundan tutuklandı.