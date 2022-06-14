HDP'li Sancar: Kendi adayımızı çıkarmayı da en önemli seçenek olarak tutuyoruz - Haberler

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HDP'li Sancar: Kendi adayımızı çıkarmayı da en önemli seçenek olarak tutuyoruz

Demirören Haber Ajansı - Nursima Özonur - Politika
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2023 seçimleri için geri sayım başladı. Siyaset kulisleri seçim çalışmaları ile canlanırken, adaylık konusunda Millet İttifakı'na katılıp katılmayacakları merak edilen HDP'den yeni bir açıklama geldi. HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, "Müzakere ile açık diyalog ve mutabakatla ortak aday fikrine açık olduğumuzu söyledik. Bu saydığımız yöntemler karşılık bulmazsa şüphesiz kendi adayımızı çıkarmayı da en önemli seçenek olarak tutuyoruz" dedi.

HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, partisinin TBMM'deki grup toplantısında konuştu. Sancar, Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerine 1 yıl gibi az bir süre kaldığını belirterek, daha önce 'ortak aday' fikrine açık olduklarını duyurduklarını hatırlattı. Sancar, "Müzakere ile, açık diyalog ve mutabakatla ortak aday fikrine açık olduğumuzu söyledik. Cumhurbaşkanlığı seçiminde politikamız budur. Açık müzakere, doğrudan diyalog ve gerçeklerle yüzleşme temelinde bir mutabakat. Eğer bu saydığımız yöntem karşılık bulmazsa hiç şüphesiz kendi yolumuzda yürümeye devam edeceğiz. Kimse imalar beklemesin. Bu saydığımız yöntemler karşılık bulmazsa şüphesiz kendi adayımızı çıkarmayı da en önemli seçenek olarak tutuyoruz. Bu kadar. Kulis bilgileriymiş de şuymuş da buymuş da; buradayız, herkesle konuşmaya hazırız" ifadelerini kullandı.

Demirören Haber Ajansı / Nursima Özonur - Politika

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