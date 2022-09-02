HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan: Seçimlere iki ittifakla giriyoruz
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Van'da düzenlenen 1 Eylül Dünya Barış Günü Mitingi'nde konuşan HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan seçimlere iki ittifakla gireceklerini ifade etti. Buldan, "Hem Türkiye soluyla birlikte yani Emek ve Özgürlük ittifakı. Ama aynı zamanda da Kürtlerin ittifakıyla da seçimlere güçlü bir iradeyle hep birlikte omuz omuza, yan yana, birlikte ve beraber gireceğiz" dedi.
Van'da, Halkların Demokratik Partisi (HDP) öncülüğünde 1 Eylül Dünya Barış Günü Mitingi düzenledi.
HDP'Lİ BULDAN'DAN DİKKAT ÇEKEN SÖZLER
Mitingde konuşan HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, seçimlere iki ittifakla gireceklerini belirterek, "Hem Türkiye soluyla birlikte yani Emek ve Özgürlük ittifakı. Ama aynı zamanda da Kürtlerin ittifakıyla da seçimlere güçlü bir iradeyle hep birlikte omuz omuza, yan yana, birlikte ve beraber gireceğiz" dedi.
MİTİNGE MİLLETVEKİLLERİ VE PARTİ YÖNETİCİLERİ DE KATILDI
Van'da 1 Eylül Dünya Barış Günü nedeniyle Kazım Karabekir Caddesi'ndeki Musa Anter Parkı'nda düzenlenen mitinge, HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, HDP bölge milletvekilleri, parti yöneticileri, Sivil Toplum kuruluşları üyeleri ve vatandaşlar katıldı.