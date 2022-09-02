HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan: Seçimlere iki ittifakla giriyoruz

Van'da düzenlenen 1 Eylül Dünya Barış Günü Mitingi'nde konuşan HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan seçimlere iki ittifakla gireceklerini ifade etti. Buldan, "Hem Türkiye soluyla birlikte yani Emek ve Özgürlük ittifakı. Ama aynı zamanda da Kürtlerin ittifakıyla da seçimlere güçlü bir iradeyle hep birlikte omuz omuza, yan yana, birlikte ve beraber gireceğiz" dedi.