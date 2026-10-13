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Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, MHP lideri Bahçeli'yi TBMM'de ziyaret etti

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Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, MHP lideri Bahçeli'yi TBMM'de ziyaret etti
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi TBMM'deki makamında ziyaret etti. Basına kapalı gerçekleşen görüşmeye ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.

HAZİNE ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi TBMM'deki makamında ziyaret etti.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti. Basına kapalı gerçekleşen görüşmeye ilişkin açıklama yapılmadı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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