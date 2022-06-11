Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, Gaziantep Valiliğini ziyaret etti - Haberler

Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, Gaziantep Valiliğini ziyaret etti Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Gaziantep Valiliği'ni ziyaret etti. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Gaziantep Valiliği'ni ziyaret etti. Vali Davut Gül tarafından karşılanan Nebati, şeref defterini imzaladıktan sonra basına kapalı görüşme gerçekleştirdi. Ziyarete, AK Parti Gaziantep milletvekilleri Ali Şahin, Müslüm Yüksel, Ahmet Uzer ve diğer ilgililer eşlik etti. AA / Mehmet Akif Parlak - Politika Gaziantep Valiliği Nureddin Nebati Gaziantep Politika Haberler

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