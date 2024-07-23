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Hayvanları Koruma Kanunu Görüşmelerinde Konuşma Süresi Sınırlandırıldı

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TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu'nda yapılan 'Hayvanları Koruma Kanunu' görüşmelerinde komisyon üyelerinin konuşma süresi sınırlandırıldı. AK Parti'nin sunduğu önergeye muhalefet milletvekilleri tepki gösterdi.

SAHİPSİZ hayvanlara ilişkin yasa teklifinin TBMM'deki komisyon görüşmeleri 3'üncü gün de devam etti. Toplantıda Ak Parti'nin sunduğu önergeyle komisyon üyesi milletvekillerinin konuşma süresi 4, üye olmayan vekillerin ise 3 dakika ile sınırlandırıldı. Önergeye, muhalefet milletvekilleri tepki gösterdi.

TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu'nda, ilk 7 maddesi kabul edilen, 'Hayvanları Koruma Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni görüşmelerine 3'üncü gün devam edildi. Yaklaşık 40 dakikalık bir gecikmeyle başlayan toplantının açılışında konuşan Komisyon Başkanı AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Vahit Kirişci, "Dünkü görüşmelerimiz kanun teklifinin 7'nci maddesinin kabul edilmesiyle birlikte saat 03.46'da sona ermiştir. Dün komisyonumuzun çok değerli temsilcileriyle yaptığımız bir değerlendirme oldu. O değerlendirme çerçevesinde de daha sağlıklı bir çalışmayı gerçekleştirebilmek için bir önerge verilmesi hususu gündeme geldi. ve o önerge şu anda başkanlığınıza ulaşmış bulunmaktadır" ifadelerini kullandı. Kirişçi'nin açıklamalarının ardından AK Parti grubunun sunduğu önerge okutuldu. Önergeye göre, 'Hayvanları Koruma Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin, maddelerin üzerindeki görüşmelerde komisyon üyelerinin 4 dakika, komisyon üyesi olmayan milletvekillerin 3 dakika süreyle sınırlandırılması, komisyon üyesi olmayıp komisyonda temsil edilen her siyasi parti grubu için en fazla 2'şer milletvekiline söz verilmesi hususunu arz ederiz' denildi.

ÖNERGE KABUL EDİLDİ

CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, komisyonda ülkenin tamamını kapsamış bir tasarının görüşüldüğünü söyleyerek, önergenin geri çekilmesini ve komisyonun aynı şekilde yönetilmeye devam edilmesi gerektiğini belirtti. DEM Parti Mersin Milletvekili Perihan Koca da "Sizi Meclisin itibarına, yasa yapma faaliyetine saygı duymaya davet ediyoruz. Hem alelacele Meclisi ablukaya alarak, halktan bu komisyon toplantısının verilerini, konuşmalarını gizleyerek bir süreç işletmeye çalışıyoruz. Bunun adı darbedir. Gerçekten TBMM'ye, AKP-MHP eliyle şu anda bir darbe yapılıyor. Biz milletvekilleri olarak burada asli görevimiz olan söz kullanma hakkımızdan vazgeçmiyoruz. Çünkü halkın talepleri var" dedi.

Komisyon Başkanı Vahit Kirişci, muhalefet sıralarından gelen tepkilere rağmen önergeyi oylamaya sundu. Önerge, AK Parti ve MHP milletvekillerinin oylarıyla kabul edildi. Kabul edilen önergeyle birlikte komisyon üyesi milletvekillerinin konuşma süresi 4, komisyon üyesi olmayan vekillerin konuşma süresi 3 dakika ile sınırlandırıldı. Komisyon Başkanı Vahit Kirişci, önerge ile birlikte komisyonun daha sağlıklı bir çalışma gerçekleştirileceğini belirterek 8'nci maddeyi okuttu. Komisyon toplantısı muhalefet milletvekillerinin 8'inci madde üzerindeki açıklamalarıyla devam ediyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika

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