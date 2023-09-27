Hatay Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı ve personeli Başkan Savaş'ı ziyaret etti

Hatay Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Özer Gövce ve itfaiye personeli, Hatay Büyükşehir Belediye (HBB) Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş'ı ziyaret etti.

25 Eylül-1 Ekim İtfaiye Haftası nedeniyle HBB Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş'ı ziyaret eden Gövce, 6 Şubat Depremi'nden bu yana gerçekleştirilen çalışmalar hakkında da önemli bilgiler verdi.

Deprem anından itibaren kısıtlı imkanlara rağmen çok ciddi çalışmalar gerçekleştirdiklerini ve binlerce insanın hayatını kurtardıklarını da ifade eden HBB İtfaiye Daire Başkanı Özer Gövce, "Deprem zamanından itibaren sizlere arama kurtarma çalışmaları hakkında sizlere sürekli bilgiler verdik ve her zaman yanımızda oldunuz. Deprem bizleri de çok etkiledi. Çok az personelle çok şey yapmaya çalıştık. Depremde 3 bin 500'e yakın insanımızın hayatına dokunduk. İlerleyen günlerde de birçok ilden gelen ekiplerle insanlarımızın hayatlarını kurtarmak için elimizden geleni yaptık ve çok büyük karargah da oluşturduk. Binalarımız yıkılmış olmasına ve araçlarımızın bir kısmı da enkaz altında kalmasına rağmen çalışmalarımıza devam ettik" dedi.

HBB itfaiye ekibinin zor şartlarda çalıştığı belirterek önemli başarılarından dolayı da tebrik eden Başkan Savaş, " Son günlerde sizlerin işleri gerçekten oldukça zor. Sadece yangınlar değil doğal afetlerde de kendi canınızı ortaya koyarak çalışıyorsunuz. İtfaiye binamız yıkılmış olmasına rağmen depremin ilk saatlerinden itibaren arama kurtarma çalışmalarına devam ederek birçok insanımıza destek verdiniz. Bin 176 kişiye evlerinden değerli eşyalarını çıkarabilmeleri amacıyla yardımlarda bulundunuz. Bu zamanda bile sizin iyi niyet ve insani yönlerinizi kullanan siyasetçiler oldu. Bunlar çok çirkin yakıştırmalar. Bu şeyler sizi meslekten soğutmasın aksine bildiğiniz yoldan devam edin. Deprem zamanında ve daha sonra bizlere ve şehrimize destek veren sadece itfaiye değil bütün kurum, kuruluş ve iş dünyasına çok teşekkür ederiz" dedi. - HATAY