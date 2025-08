Hasan Turan: İsrail, İnsanlığın Vicdanını İlhak Etmek İstiyor

TBMM Türkiye- Filistin Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan, "Siyonist işgalci İsrail, Batı Şeria'yı, Gazze'yi, Kudüs'ü değil, insanlığın vicdanını ilhak etmek istiyor ve dünya bir kez daha celladın propaganda diline, mazlumun hayalini rehin veriyor. Fransa'sı, İngiltere'si, Kanada'sı sözde Filistin'i tanıyor; özde, Filistin'i topraksız bırakmanın altyapısını kuruyor." eleştirisinde bulundu.

Turan, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail'in Gazze'yi ilhak etme planını kınadı. Siyonist işgalci İsrail'in pervasızca soykırıma devam ettiğini belirten Turan, çağın gördüğü en büyük soykırım karşısında uluslararası toplumun sessizliğini ve kayıtsızlığını eleştirdi.

Çocukların açlıktan hayatını kaybettiği bir dünyada adaletten, özgürlükten, insan haklarından konuşmanın anlamsızlığına dikkati çeken Turan, "Siyonistlere anladıkları dilden cevap verilmedikçe bu vahşet durmayacak." ifadesini kullandı.

Bunun artık bir işgal değil, küresel aklın "göz göre göre yürüttüğü bir tasfiye planı" olduğunun altını çizen Turan, şunları kaydetti:

"Siyonist işgalci İsrail, Batı Şeria'yı, Gazze'yi, Kudüs'ü değil, insanlığın vicdanını ilhak etmek istiyor ve dünya bir kez daha celladın propaganda diline, mazlumun hayalini rehin veriyor. Fransa'sı, İngiltere'si, Kanada'sı sözde, Filistin'i tanıyor; özde, Filistin'i topraksız bırakmanın altyapısını kuruyor. 'Devlet' adı veriliyor ama toprak yok, 'barış' deniyor ama halk açlıktan ölüyor, 'çözüm' deniyor ama direnişin beli kırılmak isteniyor. Bu bir tuzaktır. Filistin'i tanıyor gibi yaparak, Filistinlileri tarihten silmenin diplomatik ön hazırlığı yapılmaktadır."

Siyonistlerin kendilerine 'yurt' dedikleri yerin "sınırları genişletilmiş bir cehennem çukuru" olduğunu, o çukurun içinde yalanlarıyla, kibirleriyle ve kana susamışlıklarıyla boğulacaklarını belirten Turan, "Fark etmiyorlar ki attıkları her bomba, yıktıkları her ev, öldürdükleri her çocuk, dünyanın dört bir yanında öfkeyi kuşanan milyonları uyandırıyor. Dünyanın hiçbir yerinde güvende olmayacaksınız çünkü bu ateş, sadece Filistin'de değil, insanlığın kalbinde yanıyor. ve o ateş, er ya da geç, sizi de yakacak. Bu yol, sizi ancak cehennemin kapılarına çıkarır." değerlendirmesinde bulundu.