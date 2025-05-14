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Hasan Ekici Gelecek Partisi'nden İstifa Etti

Hasan Ekici Gelecek Partisi'nden İstifa Etti
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KONYA Milletvekili Hasan Ekici, Gelecek Partisi'ndeki görevlerinden istifa ettiğini açıkladı. Sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, Genel Başkan Ahmet Davutoğlu’na ve partili arkadaşlarına teşekkür etti.

KONYA Milletvekili Hasan Ekici, Gelecek Partisi'nden istifa ettiğini duyurdu.

Hasan Ekici, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kuruluşundan bu yana, çeşitli kademelerinde görev yaptığım, Gelecek Partisi Parti Yönetim Kurulu (PYK) ve parti üyeliğinden istifa ediyorum. Bu süreçte beraber çalıştığımız Genel Başkanımız Prof. Dr. Sayın Ahmet Davutoğlu'na ve partili arkadaşlarıma teşekkür eder, bundan sonraki siyasi çalışmalarında başarılar dilerim. Kamuoyuna saygı ile duyurulur" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
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