Hasan Basri Yalçın Kastamonu'da Ziyaretlerde Bulundu
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hasan Basri Yalçın, Kastamonu'da Valiliği, Muhtarlar Derneğini ve esnafı ziyaret etti. Muhtarlık müzesini gezip muhtarların Muhtarlar Günü'nü kutlayan Yalçın, yerel yöneticilerle bir araya geldi.

Kastamonu Valiliğini ziyaret eden Yalçın, Kastamonu Valisi Meftun Dallı ile sohbet etti.

Daha sonra Kastamonu Muhtarlar Derneğinde muhtarlarla bir araya gelen Yalçın, buradaki Muhtarlık Müzesi'ni gezdi.

Dernek Başkanı Muammer Yapıcıoğlu, Yalçın'a ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.

Daha sonra Türkiye Muhtarlar Derneği Kastamonu Şubesini ziyaret eden Yalçın, Dernek Başkanı Ahmet Şatırgil ile sohbet etti.

Muhtarlığın önemine değinen Yalçın, tüm muhtarların Muhtarlar Günü'nü kutladı.

Yalçın, daha sonra esnaf ziyaretinde bulundu.

Yalçın'a ziyaretlerinde AK Parti Kastamonu Milletvekilleri Halil Uluay ve Fatma Serap Ekmekci, İl Genel Meclis Başkanı Doğan Ünlü ve AK Parti Kastamonu İl Başkanı Ahmet Sevgilioğlu eşlik etti.

Kaynak: AA / Bilal Kahyaoğlu - Politika
