Hamza Dağ, İzmir'e yeni organize sanayi bölgeleri kurmayı planlıyor

Ak Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ, kentin yeni organize sanayi bölgelerine ihtiyacı olduğunu, yeşile dokunmadan bunu gerçekleştirmek istediklerini söyledi.

Dağ, Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) Başkanı Ender Yorgancılar ve yönetim kurulu üyelerini ziyaret etti.

Hamza Dağ, yaptığı konuşmada, seçim çalışmaları kapsamında yaklaşık bir aydır İzmir'in sokaklarını gezdiklerini ve çok güzel bir süreç geçirdiklerini anlattı.

Projelerini açıkladıklarını ve sahadan olumlu dönüşler aldıklarını belirten Dağ, "Çok daha vizyon anlamında projeler için düşüncelerimiz var. Ancak önce kronik sorunları çözmemiz lazım. Trafik, sosyal konut, sosyal belediyecilik ve kentsel dönüşümle ilgili adımları atacağız." ifadelerini kullandı.

Projeler

Sanayi ve ticaretin İzmir'in olmazsa olmazı olduğunu kaydeden Dağ, şöyle devam etti:

"Son dönemde önemli sektörler ön plana çıkmaya başladı. Desteklerimizle bu sektörler çok daha büyüyecektir. Bunlardan birisi bilişim ve teknokent meselesi. Türkiye'de bu alanda çalışacak kişiler kesinlikle İzmir'de yaşamak ister. Ciddi bir çalışma var. Liman arkasındaki tarihi mekanları restore ederek orada bilişim teknokent merkezi yapacağız. Yenilenebilir enerji üretimi konusunda bölgemizde hareketlilik var. Daha da artıracağız. Çandarlı Limanı ve arkasını planlamak zorunda olduğumuzu biliyorum. Sağlık turizmi de önemli. Önemli bir imkan önümüzde var. Denizi ve kaplıcası olması avantaj. Özel hastane ve otel yönünden daha iyi olmalıyız."

Organize sanayi bölgeleri

İzmir'in yeni organize sanayi bölgelerine ihtiyacı bulunduğunu ve bu konuda çalışmaları olacağını vurgulayan Dağ, şunları söyledi:

"Organize sanayi bölgeleri çalışmasını yapmamız lazım. Nerede yapabiliriz? İyi çalışmamız, yoğunlaşmamız gerekiyor. İzmir'in dezavantajlarından birisi genişleme alanının fazla olmaması. Yeşile dokunmadan nasıl yeni alanlar oluşturabiliriz, üzerinde çalışmamız gerekiyor. 15 yıllık vekillik dönemimde kentin her yerine hakim olduğumu düşünüyorum. Şehrin hassasiyetlerini bilen biriyim. En önemli şey İzmir'e hizmet edebilmek. Sadece bugünkü insanların ve hemşehrilerimizin takdir ettiği işler değil, yarının insanlarının da 'İyi ki gelmiş, hizmetleri sağlamış' diyebilmelerini sağlamak istiyorum."

EBSO Başkanı Yorgancılar da Hamza Dağ'a kampanya sürecinde kolaylıklar diledi.

Sanayicilerin yaşadığı sıkıntıları aktaran Yorgancılar, kentin en büyük sorunun trafik olduğunu ve bunun hızlıca çözülmesi gerektiğini dile getirdi.

Hamza Dağ'a AK Parti Konak İlçe Başkanı Sait Başdaş da eşlik etti.