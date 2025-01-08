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Hamas'tan Trump'a Tepki: Daha Diplomatik Olmalı

Hamas'tan Trump'a Tepki: Daha Diplomatik Olmalı
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Hamas'ın üst düzey yetkilisi Usame Hamdan, ABD'nin yeni başkanı Donald Trump'ın açıklamalarına yanıt vererek, daha disiplinli ve diplomatik bir tavır sergilemesi gerektiğini ifade etti. Hamdan, ateşkes ve esir takası anlaşmasını baltalayan tarafın İsrail olduğunu vurguladı.

Hamas'ın üst düzey yetkililerinden Usame Hamdan, ABD'nin yeni başkanı Donald Trump'ın açıklamalarına tepki göstererek, "Daha disiplinli ve diplomatik açıklamalar yapması gerektiğini düşünüyorum" dedi. Hamdan, ateşkes ve esir takası anlaşmasını baltalayan tarafın İsrail olduğunu vurguladı.

ABD'de başkanlık koltuğuna oturmaya gün sayan Donald Trump'ın göreve geleceği 20 Ocak'a kadar Gazze'deki esirlerin serbest bırakılmaması halinde " Orta Doğu'da kıyamet kopacağı" yönündeki açıklamasına Hamas'tan tepki geldi. Hamas'ın üst düzey yetkililerinden Usame Hamdan Cezayir'de yaptığı açıklamada, Trump'a "daha diplomatik davranması" çağrısında bulundu. Hamdan, "ABD başkanının daha disiplinli ve diplomatik açıklamalar yapması gerektiğini düşünüyorum" dedi. Hamdan, ateşkes ve esir takası anlaşmasına yönelik tüm çabaları baltalayan tarafın İsrail olduğunu vurguladı. Katar'daki yürütülen son müzakere turuna ilişkin ayrıntı vermeyeceğini söyleyen Hamdan, Hamas'ın "Gazze'ye yönelik saldırganlığın tamamen sona erdirilmesi ve İsrail'in işgal ettiği topraklardan tamamen çekilmesi" şartlarını yineledi. - CEZAYİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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