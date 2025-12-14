Hamas'ın kuruluş yıl dönümü açıklamasında "Gazze'de her türlü vesayeti reddediyoruz" vurgusu

Hamas, Gazze Şeridi ve işgal altındaki Filistin topraklarında "hiçbir vesayet ve manda uygulamasını" kabul etmediğini vurguladı.

Hamas, kuruluşunun 38. yıl dönümü münasebetiyle yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, Filistin halkının, kendi işlerini yönetme yetisine sahip olduğu; kendisini müdafaa etmek, başkenti Kudüs olan tam egemen, bağımsız devletini kurmak için meşru haklara sahip olduğu kaydedildi.

Filistinlilerin, kim tarafından yönetileceklerine yalnızca kendilerinin karar vereceği vurgulanan açıklamada, "Gazze ve işgal altındaki Filistin topraklarının bir karışı üzerinde bile vesayet ve mandanın herhangi bir türünün uygulanmasının kabul edilmediği" ifade edildi.

Hamas, ayrıca "İsrail planları doğrultusunda Gazze'de zorunlu göç ve yeniden yapılanma girişimlerine kapılıp gidilmemesi" konusunda uyarıda bulundu.

İsrail basınında, ABD'nin kısa süre içinde Gazze'yi "geçici" şekilde yönetecek bir komite kurmayı planladığı haberlerine yer verilmişti.

"İsrail Gazze'de hedeflerine ulaşmada başarısız oldu"

"Aksa Tufanı Operasyonu"nun, Filistin halkının özgürlüğü ve bağımsızlığı yolundaki "onurlu bir durak" şeklinde nitelendirildiği açıklamada, bunun "İsrail işgalinin Filistin topraklarından tamamen temizlenmesine uzanacak gerçek bir başlangıcın kalıcı bir simgesi" olacağı ifade edildi.

Tel Aviv'in 2 yıllık soykırım boyunca sadece Gazze'deki savunmasız sivilleri ve sivil yaşamı hedefleyen suç eylemlerinde başarılı olduğu, "Gazze Şeridi üzerindeki saldırı hedeflerini gerçekleştirmede ise başarısız kaldığı" savunuldu.

İşgal altındaki Doğu Kudüs ve Mescid-i Aksa'nın "siyonist varlıkla süren mücadelenin adresi ve odağı olmaya devam edeceği, işgalci İsrail'in Kudüs ve Aksa üzerinde hiçbir meşruiyeti veya egemenliği bulunmadığı, Yahudileştirme ve yasa dışı yerleşim planlarının bu simgeleri silmede başarılı olamayacağı" kaydedildi.

Hamas, arabulucular ve ABD yönetiminden, ateşkes anlaşmasının maddelerinin uygulanmasını sağlamak konusunda İsrail'e baskı yapılmasını ve Tel Aviv'in devam edegelen sistematik ihlallerinin kınanmasını istedi.

"İsrail hapishanelerindeki Filistinliler, ulusal önceliğin başında"

Açıklamada ayrıca İsrail'in hapishanelerdeki Filistinlilere yönelik "devam eden suçları" kınandı.

Bu suçların, sadist bir yaklaşımı ve sistemli bir intikam politikasını temsil ettiği; İsrail hapishanelerini de doğrudan infaz alanlarına dönüştürdüğü belirtildi.

İsrail hapishanelerindeki Filistinlilerin hürriyetlerine kavuşmasının ulusal önceliklerin başında kalacağı vurgulanan açıklamada, uluslararası toplum ile insan hakları kuruluşlarına, Filistinliler aleyhindeki bu suçların durdurulması için İsrail'e baskı çağrısı yapıldı.