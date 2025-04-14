Hamas'tan Esir Değişimi Açıklaması

Hamas yetkilisi Taher al-Nunu, "Ciddi bir mahkum takası savaşın sona ermesi, İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nden çekilmesi ve insani yardımın girmesi karşılığında tüm esirleri bırakmaya hazırız" dedi.

Hamas yetkilisi Taher al-Nunu basına yaptığı açıklamada, İsrail ile bir anlaşmaya varmaları durumunda esirleri bırakmaya hazır olduklarını açıkladı. Al-Nunu, "Ciddi bir mahkum takası savaşın sona ermesi, İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nden çekilmesi ve insani yardımın girmesi karşılığında tüm esirleri bırakmaya hazırız" ifadelerini kullandı. Ateşkesi engelleyen tarafın İsrail olduğunu kaydeden al-Nunu, "Bu konu, esirlerin sayısı değil. Mesele işgal güçleri sorumluluklarını yerine getirmemesi, ateşkes anlaşmasının uygulanmasını engellemesi ve savaşı sürdürmesi" ifadelerine yer verdi. - GAZZE