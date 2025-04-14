Milli Eğitim Bakanı Tekin: Okullardaki protestoları politik görüyorum

Bakan Tekin'den okullarda başlayan protestolarla ilgili ilk yorum
İsrail ve Yunanistan'ı alarma geçiren telefon görüşmesi

Erdoğan ile Trump arasındaki görüşme 2 ülkeyi alarma geçirdi
Ekrem İmamoğlu'nun tutukluluğuna yapılan itiraz reddedildi

Avukatları harekete geçmişti! Mahkemeden İmamoğlu kararı
Memur ve emeklinin dört gözle beklediği zam oranı netleşmeye başladı

Memur ve emekli maaşlarına yapılacak zam oranı belli gibi

Hamas'tan Esir Değişimi Açıklaması

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hamas yetkilisi Taher al-Nunu, savaşın sona ermesi ve insani yardımın girmesi şartıyla tüm esirleri bırakmaya hazır olduklarını duyurdu.

Hamas yetkilisi Taher al-Nunu, "Ciddi bir mahkum takası savaşın sona ermesi, İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nden çekilmesi ve insani yardımın girmesi karşılığında tüm esirleri bırakmaya hazırız" dedi.

Hamas yetkilisi Taher al-Nunu basına yaptığı açıklamada, İsrail ile bir anlaşmaya varmaları durumunda esirleri bırakmaya hazır olduklarını açıkladı. Al-Nunu, "Ciddi bir mahkum takası savaşın sona ermesi, İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nden çekilmesi ve insani yardımın girmesi karşılığında tüm esirleri bırakmaya hazırız" ifadelerini kullandı. Ateşkesi engelleyen tarafın İsrail olduğunu kaydeden al-Nunu, "Bu konu, esirlerin sayısı değil. Mesele işgal güçleri sorumluluklarını yerine getirmemesi, ateşkes anlaşmasının uygulanmasını engellemesi ve savaşı sürdürmesi" ifadelerine yer verdi. - GAZZE

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.