Hamas Sözcüsü: Cenazelerin Tesliminde Engeller Var

Hamas Sözcüsü Hazem Kasım, uluslararası topluma İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki ateşkes taahhütlerini yerine getirmesi için harekete geçme çağrısında bulundu. Kasım, ateşkes anlaşması kapsamında teslim edilecek olan esir cenazelerine ulaşmaya çalıştıklarını belirterek, "Hamas, Gazze'deki ateşkesin tüm şartlarına, özellikle de ilk aşamada tüm canlı esirleri tek seferde teslim ederek uymaya devam ediyor. Cenazelerin tesliminde karşılaştığımız en büyük engellerden biri enkazı kaldırmak için gerekli ağır makinelerin bulunmaması. Bunu arabuluculara açıkça belirttik" dedi.

İsrail'e ateşkes şartlarını yerine getirmesi için baskı çağrısını yineleyen Kasım, "İsrail, Gazze Şeridi'nde Filistin halkına karşı uyguladığı açlık politikasından vazgeçmedi" dedi. - GAZZE ŞERİDİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
