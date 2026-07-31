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Hamas: "Silahsızlanma, İsrail’in çekilmesine bağlı"

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Hamas’tan yapılan resmi açıklamada, Gazze ateşkes anlaşmasının silahsızlanmayı içeren ikinci aşamasının uygulanmasının, İsrail’in askerlerini çekmesi ve saldırıları durdurması da dahil olmak üzere birinci aşamayı eksiksiz olarak uygulamasına bağlı olduğu ifade edildi.

Hamas'tan yapılan resmi açıklamada, Gazze ateşkes anlaşmasının silahsızlanmayı içeren ikinci aşamasının uygulanmasının, İsrail'in askerlerini çekmesi ve saldırıları durdurması da dahil olmak üzere birinci aşamayı eksiksiz olarak uygulamasına bağlı olduğu ifade edildi.

Hamas Hareketi, Gazze'deki tüm silahlı grupların tamamen silahsızlandırılmasına yönelik varılan mutabakata ilişkin resmi açıklama yaptı. Açıklamada, "Hamas, Filistinli gruplarla birlikte ateşkes anlaşmasının ikinci aşamasının tam olarak uygulanması için müzakere sürecine ve arabulucuların önerilerine sorumlu ve olumlu bir şekilde ulusal bir uzlaşma yoluyla yaklaşmış, halkımızı koruma, insani ihtiyaçlarını karşılama ve ulusal haklarını güvence altına alma taahhüdümüzden hareketle ortaklık ve sorumluluk ruhu sergilemiştir. İşgal güçlerinin katliamı durdurma ve saldırılarını sona erdirme taahhüdü, anlaşmanın uygulanmasına devam edilmesi ve üzerinde mutabık kalınan hususların çerçevesinin ve zaman çizelgesinin oluşturulması için temel ön şart ve ilk adımdır. Bununla birlikte anlaşmanın ikinci aşamasının uygulanmasının, işgal güçlerinin birinci aşamanın tüm hükümlerini uygulama taahhüdüne bağlı olduğu vurgulanmalıdır" ifadeleri kullanıldı.

"Silahsızlanma, İsrail'in çekilmesine bağlı"

Açıklamada, "Ayrıca ağır silahlar konusunun anlaşma çerçevesine dahil edilmesi, her türlü saldırganlığın sona ermesine, Gazze Şeridi'nden çekilmeye, erken toparlanmaya, Gazze Yönetimi Ulusal Komite'nin kurulmasına, uluslararası istikrar güçlerinin konuşlandırılmasına, işgal tarafından kurulan silahlı çetelerin ve milislerin dağıtılmasına ve yeniden yapılanmaya, ayrıca kendi geleceğini tayin hakkının garanti altına alınmasına, bağımsız Filistin devletinin kurulmasına ve vatandaş haklarının korunmasına bağlıdır" denildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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