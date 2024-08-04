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Hamas lideri Sinwar, Halid Meşal'in Hamas Siyasi Büro Başkanlığına geçmesine karşı çıkıyor

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Suudi Arabistan medyası, Hamas'ın Gazze lideri Yahya Sinwar'ın Hamas Siyasi Büro Başkanlığına Halid Meşal'in geçmesine karşı olduğunu öne sürdü. Sinwar'ın İran'la daha güçlü ilişkileri olan birini tercih ettiği belirtiliyor.

Suudi Arabistan medyası, Hamas'ın Gazze lideri Yahya Sinwar'ın Hamas Siyasi Büro Başkanlığına Halid Meşal'in geçmesine karşı olduğunu öne sürdü.

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'nin suikast sonucu hayatını kaybetmesinin ardından yerine geçecek isim belirsizliğini koruyor. Suudi Arabistan'a bağlı televizyon kanalı Al Hadath, Hamas'ın Gazze lideri Yahya Sinwar'ın, siyasi büro başkanlığı için favori olarak gösterilen iki isimden biri olan Halid Meşal'e karşı olduğunu iddia etti. Haberde Hamas liderlerinin dün Katar'da bir araya geldiği, Sinwar'ın İran'la daha güçlü ilişkileri olan birini tercih ettiği mesajını verdiği aktarıldı.

Meşal ve el-Hayya öne çıkıyor

Hamas Siyasi Bürosu kurucu üyesi olan, 2004-2017 yılları arasında siyasi büro başkanlığı yapan ve 2021 yılında Hamas'ın yurt dışı sorumlusu olarak seçilen Halid Meşal ile Hamas içinde güçlü bir isim olan Halil el-Hayya'nın Haniye'nin yerine geçecek önde gelen isimler olduğu belirtiliyor.

Haniye'nin yerine geçecek isim, siyasi büro, dini ve siyasi figürlerin yer aldığı danışma organı olarak bilinen Şura Konseyi tarafından belirlenecek. - RİYAD

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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