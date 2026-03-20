İran dini lideri Mücteba Hamaney, "Bizimle iyi ilişkilere sahip olan Türkiye ve Umman'a yönelik saldırılar kesinlikle İran Silahlı Kuvvetleri ya da direniş cephesine bağlı unsurlar tarafından yapılmamıştır. Bu, Siyonist düşmanın İran ile komşuları arasında ayrılık oluşturmak amacıyla başvurduğu bir sahte bayrak girişimidir. Benzer durumlar başka ülkelerde de yaşanabilir" dedi. - TAHRAN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı