Hamaney: İran Milleti Teslim Olmayacak

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İran dini lideri Ali Ayetullah Hamaney, ABD'ye yönelik sert mesajlar verdi. İran milletinin asla teslim olmayacağını ve dayatmalara karşı duracağını vurguladı.

İran dini lideri Ali Ayetullah Hamaney yaptığı konuşmada, "ABD'liler şunu bilmelidir ki İran milleti teslim olamaz ve onların yapacağı herhangi bir askeri müdahale şüphesiz telafisi imkansız hasarlara yol açacaktır. İran milleti, dayatılan bir barışa karşı olduğu gibi dayatılan bir savaşa da karşı dik duracaktır ve bu millet dayatmalar karşısında kimseye teslim olmayacaktır" dedi. - TAHRAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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