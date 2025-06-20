Hamaney'in danışmanı Şemhani: "Hayattayım ve bu millet uğruna feda olmaya hazırım"

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İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'in danışmanı Ali Şemhani, İsrail'in Tahran'daki evine düzenlediği saldırıdan ağır yaralı olarak kurtulduktan sonra yayımladığı mesajda, "Hayattayım ve bu millet uğruna feda olmaya hazırım" dedi.

İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'in danışmanı Ali Şemhani, İsrail'in Tahran'daki evine düzenlediği saldırıdan ağır yaralı olarak kurtulduktan sonra yayımladığı mesajda, "Hayattayım ve bu millet uğruna feda olmaya hazırım" dedi.

İsrail'in 13 Haziran'da İran'ın başkenti Tahran'a düzenlediği hava saldırısında evini hedef alarak ağır yaraladığı İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'in danışmanı Ali Şemhani, sağlık durumunun iyi olduğunu duyurdu. Şemhani, yayımladığı mesajında sağlık durumunun stabil olduğunu belirterek, İran halkına ve dini lider Hamaney'e seslendi. Halktan gelen desteğe teşekkür eden Şemhani, "Hayattayım ve bu millet uğruna feda olmaya hazırım. Bugün bedenimdeki yaralar nefes almamı zorlaştırsa da elimdeki kalem güçsüzlükten titrese de bu kutsal toprağın şehitlerinin kanına yemin ederim ki damarlarımda hala azim ve kararlılık akıyor. Sessiz kalmayı şehitlere ihanet sayarım" ifadelerini kullandı.

"İran'la savaş, ateşle oynamaktır"

Bu topraklar uğruna bir değil, yüz kez canını vermeye hazır olduğunu vurgulayan Şemhani, "Eğer kader bana yaşamayı yazdıysa milletim için yaşamaya ve düşmana karşı direnmeye devam edeceğim" dedi. Şemhani ayrıca Hamaney'e hitaben, "Evlatlarınız hala meydanda. Sadece silahla değil, iman ve umutla da mücadele ediyoruz. İran'la savaş, ateşle oynamaktır ve bu ateşten geriye sadece kül kalır" ifadelerini kullandı.

Ağır yaralanmıştı

İsrail'in 13 Haziran'da Tahran'a düzenlediği saldırıda Hamaney'in danışmanı Ali Şemhani'nin ağır yaralandığı, tüm müdahalelere rağmen durumunun stabil hale getirilemediği ve bilincinin kapalı olması nedeniyle hayatta kalma ihtimalinin düşük görüldüğü belirtilmişti. - TAHRAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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