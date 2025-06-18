Hamaney'den İsrail'e Sert Uyarı: Merhamet Göstermeyeceğiz
İran'ın dini lideri Ali Ayetullah Hamaney, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Siyonistlere karşı sert bir tutum sergileyerek merhamet göstermeyeceklerini ifade etti.
İran'ın dini lideri Ali Ayetullah Hamaney, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımında "Siyonistlere merhamet göstermeyeceğiz" dedi.
İran'ın dini lideri Ali Ayetullah Hamaney, sosyal medya hesaplarından İsrail'e bir kez daha gözdağı verdi. Hamaney, farklı dillerde yaptığı paylaşımında, "Terörist Siyonist rejime güçlü bir karşılık vermeliyiz. Siyonistlere merhamet göstermeyeceğiz" dedi. - TAHRAN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika