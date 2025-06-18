Hamaney'den İsrail'e Sert Uyarı: Merhamet Göstermeyeceğiz

İran'ın dini lideri Ali Ayetullah Hamaney, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımında "Siyonistlere merhamet göstermeyeceğiz" dedi.

İran'ın dini lideri Ali Ayetullah Hamaney, sosyal medya hesaplarından İsrail'e bir kez daha gözdağı verdi. Hamaney, farklı dillerde yaptığı paylaşımında, "Terörist Siyonist rejime güçlü bir karşılık vermeliyiz. Siyonistlere merhamet göstermeyeceğiz" dedi. - TAHRAN