Haberler

İran dini lideri Hamaney rejim yanlısı protestoları ABD'ye uyarı olarak nitelendirdi
Güncelleme:
İran dini lideri Ali Hamaney, rejim karşıtı protestoların ardından düzenlenen rejim yanlısı gösterileri ABD'ye bir uyarı olarak nitelendirdi. Hamaney, göstericilerin düşmanların planlarını boşa çıkardığını söyledi.

İran dini lideri Ali Hamaney, İran'da rejim karşıtı protestolara karşı düzenlenen rejim yanlısı protestoları ABD'ye uyarı olarak nitelendirerek, "Bu, Amerikalı politikacılara aldatmacalarını durdurmaları ve hain paralı askerlere güvenmemeleri için bir uyarıydı" dedi.

İran dini lideri Ali Hamaney, İran'da rejim karşıtı protestolara karşı düzenlenen rejim yanlısı protestolara katılanları tebrik ederek, protestoları ABD'ye uyarı olarak nitelendirdi. Hamaney, rejim yanlısı göstericilerin fotoğraflarını paylaşarak, göstericilerin harika bir iş çıkardıklarını belirtti. Hamaney, gösterilerin yerli ve yabancı düşmanların planını boşa çıkardığını öne sürdü. Hamaney, " İran'ın büyük ulusu, kararlılığı ve kimliğiyle düşmanlarına kendini gösterdi. Bu, Amerikalı politikacılara aldatmacalarını durdurmaları ve hain paralı askerlere güvenmemeleri için bir uyarıydı" dedi.

İran'da 28 Aralık 2025'te hayat pahalılığına tepki olarak başlayan ve hükümet karşıtı protestolara dönüşen gösteriler devam ederken, rejim yanlıları başkent Tahran'ın yanı sıra Isfahan, Meşhed ve Şiraz gibi kentlerde toplanmıştı. Başkent Tahran'da Enghelab Meydanı'na doğru yürüyüşe geçen ve İran dini lideri Ali Hamaney'in posteri ve İran bayrakları taşıyan rejim yanlıları, "Amerika'ya ölüm" ve "İsrail'e ölüm" sloganları atmıştı. - TAHRAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
