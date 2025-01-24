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Halil Konakcı, Ümit Özdağ'ın tutuklanması sonrası yaptığı yorumla tepki çekti

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Son dönemlerde yaptığı çıkışlarla adından söz ettiren Halil Konakcı, bu kez Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın tutuklanması sonrası yaptığı paylaşımla dikkatleri üzerine çekti.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, oluşturulan Kayseri dosyası kapsamında halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme suçundan tutuklandı. Kararda, Özdağ ve Zafer Partili isimler, Kayseri'de geçen yıl yaşanan mültecilerin hedef alındığı olaylardan sorumlu tutuldu.

"HER GÜN BİRİNİZ, BİR GÜN HEPİNİZ"

Özdağ'ın tutukluluğunun yankıları sürerken Halil Konakcı'dan "Bu operasyon elemanı Cumhurbaşkanına hakaretten değil, bölücülükten tutuklanmıştır. Her gün biriniz, bir gün hepiniz" şeklinde bir paylaşım geldi.

CEMAL ENGİNYURT ÇILDIRDI

Özellikle muhalefet kanadının büyük tepkisini çeken bu sözlere en sert tepki Cemal Enginyurt'tan geldi. Enginyurt, konuk olduğu programda "Konakcı diye bir adam var, imam, beş korumayla geziyor. Tehdit ediyor siyasetçileri, 'her gün birinizi alacağım' diyor. Almazsan şerefsizsin Ian" ifadelerine yer verdi.

Halil Konakcı, Ümit Özdağ'ın tutuklanması sonrası yaptığı yorumla tepki çekti
Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
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Yorumlar (56)

Haber YorumlarıYusuf Aydin:

Halil konakçı doğru söylemiş katılıyorum Halil konakçı yalnız degildir

Yorum Beğen315
Yorum Beğenme428
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Haber YorumlarıÖzkan Özkan:

Halil hocanın yanındayız Engin yurt her gün birinizi birgün hepinizin gözlerinden öpeceğiz.

Yorum Beğen239
Yorum Beğenme350
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Haber YorumlarıKemal Çelik:

Atatürkün astığı imamlardan birinin tohumu muhtemelen

Yorum Beğen307
Yorum Beğenme228
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Haber YorumlarıNEY-SEDA İsmail Kembil:

Bu cemalin hali nolacak. Sende alınınca içerde dut yemiş bülbül kesilirsin merak etme.

Yorum Beğen192
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Haber YorumlarıMurat Celik:

Cemal enginyurt Halil konakçı'ya söylediğin sözleri geri sana iade ediyoruz

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Yorum Beğenme248
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Haber YorumlarıJon snow:

Halil de kafayı yedi .

Yorum Beğen171
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Haber YorumlarıHalil null:

cemal konakcı ile kıyaslanmayacak derecede hafif kalırsın

Yorum Beğen122
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Haber YorumlarıHalil Yılmaz:

Benim anlamadığım bu kim ve ne haber niteliği taşıyor.

Yorum Beğen165
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Haber YorumlarıMehmet Vatandaş:

Bak bu doğru her gün biriniz, hatırlatırım bir gün sıra sana da gelecek:))

Yorum Beğen126
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Haber YorumlarıMurat saritas:

Cemooooo camiye yakın geziyorsun

Yorum Beğen84
Yorum Beğenme67
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