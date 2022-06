Halep'teki siviller Türkiye'den umutlu - Haberler

- Halep'teki siviller Türkiye'den umutlu

HALEP - Suriye'de Halep'in kuzey kırsalında terörden kaçan Suriyeli siviller, Türkiye'nin Suriye'ye başlatacağı yeni askeri operasyondan umutlu olduklarını dile getirdi.

Türkiye'nin Suriye'ye başlatması beklenen yeni askeri operasyonun üzerine Halep'te terör örgütleri tarafından işgal edilen bölgelerden kaçan Suriyeli siviller, Türkiye'ye desteklerini yineleyerek yeni askeri operasyondan umutlu olduklarını söyledi.

Suriyeli Muhammed, Türkiye'nin başlatacağı operasyonu desteklediklerini belirterek, "Burada insanlar an be an bu askeri operasyonu bekliyor. Allah'ın izniyle 6 yıl önce yerinden edilmiş insanlar için bu operasyon hayırlı olur. Yıpranmış çadırları ve buradaki sıcak havayı görüyorsunuz. Sadece bu askeri operasyonu bekliyoruz. Hiçbir şey istemiyoruz, sadece evlerimize dönmek istiyoruz yerlerimizi ve evlerimizi özledik. Allah'tan, bu işin sorumlularından ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan bizlere yardım etmesini istiyoruz. Umarım bize ve herkese evlerimize dönmemizde yardımcı olurlar ve hayatımızın geri kalanını güzel bir şekilde yaşarız" dedi.

Suriyeli bir diğer sivil vatandaş Ahmed ise "Bu habere sevindik ama henüz hiçbir şey belli değil. Bölgelerimizin kurtulması halinde Azez bölgesinde ve diğer bölgelerde nüfusun azalmasını bekliyorum. Böylece ülkede coğrafi bir açılım olacak ve ticaret çeşitlenecek, tarım gelişecek. Hem toplum hem de yerinden edilmiş kişiler için büyük fayda sağlanacaktır" ifadelerini kullandı.

Suriye'de evinden edilmiş sivillerden Said, "Askeri operasyon halk için iyi. Birincisi, güvenli bir bölge olacak ve yerinden edilenler evlerine geri dönebilecek. Kamplar kötü durumda. Herkes evlerine dönerse daha iyi olacak. Onlar için daha iyi bir sığınakları olacaktır" şeklinde konuştu.

Suriyeli sivil Mahmoud Kassar, Türkiye'nin başlatacağı operasyonu destekleyerek, "Askeri operasyonun devam etmesini diliyoruz. Umuyoruz ki Türk askeri operasyonu durdurmaz ve herkes evine döner" derken bir diğer sivil vatandaş Ahmad ise "Tabii ki bölgelerimizi terörden kurtarmaya yönelik askeri operasyonu destekliyoruz. Altı yıldan fazla süredir bu bölgeleri kontrol ediyorlar ve 600 bin insanı yerinden ettiler. Milli Ordu'dan ve Türk Ordusu'dan bölgelerimizi kurtarmak için harekete geçmelerini talep ediyoruz" dedi.

İhlas Haber Ajansı / Politika