Hakkari'nin Çukurca ilçesine yeni Emniyet Müdürü atandı

Hakkari'nin Çukurca ilçesine atanan Emniyet Müdürü Adem Köpük, görevine başladı. Köpük, bölgeye yabancı olmadığını ve vatandaşların huzuru ve güvenliği için gece gündüz çalışacaklarını belirtti.

Hakkari'nin Çukurca ilçesine atanan Emniyet Müdürü Adem Köpük, görevine başladı.

İlçedeki mesaisine başlayan Köpük, daha önce de Şırnak'ta görev yaptığını, bölgeye yabancı olmadığını söyledi.

Bölge insanının sıcakkanlı, doğasının da güzel olduğunu belirten Köpük, vatandaşların huzuru ve güvenliği için mesai arkadaşlarıyla gece gündüz çaba sarf edeceklerini vurguladı.