Hakkari'de 30 Ağustos Zafer Bayramı Kutlamaları

Hakkari'de 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 101. yılı törenle kutlandı. Valilik önünde düzenlenen törende çelenk sunuldu ve mesajlar okundu. Vali ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik tebrikleri kabul etti.

Erzurum, Erzincan, Ağrı, Kars, Tunceli, Iğdır ve Ardahan'da, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla törenler düzenlendi.

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, 9. Kolordu ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Tevfik Algan ve Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Havuzbaşı Kent Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Vali Çiftçi, Tümgeneral Algan ve Sekmen'in askeri araçla vatandaşları selamladığı programda, kutlama mesajları okundu.

Şiirlerin okunduğu törende, kadın ve erkek halk oyunları ekipleri gösteri yaptı.

Mehteran takımının marşlar çaldığı programda, Büyükşehir Belediyesinin ekipleri çeşitli yörelere ait halk oyunları gösterisi sundu.

Program, tören geçişiyle son buldu.

Törene AK Parti Erzurum milletvekilleri Mehmet Emin Öz ile Abdurrahim Fırat, MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Erzurum Milletvekili Kamil Aydın, İl Jandarma Komutanı Albay İlker Şimşek, İl Emniyet Müdürü Kadir Yırtar, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, AK Parti İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu, MHP İl Başkanı Adem Yurdagül, ilçe belediye başkanları, kurum müdürleri, askeri erkan ile diğer yetkililer ve vatandaşlar katıldı.

Kars

Kars'ta Hükümet Konağı önündeki törende, Vali ve Belediye Başkan Vekili Ziya Polat, Kars 14. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Şahin Yenilmez, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Makamında tebrikleri kabul eden Polat, daha sonra tören alanına gelerek Tuğgeneral Yenilmez ile aracın üzerinden asker ve vatandaşların bayramını kutladı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam eden programda şiirler okundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajının okunduğu törende, askeri birlikler, öğrenciler, gaziler ve polisler Borsa Caddesi'nde geçit töreni yaptı.

Törene, AK Parti Kars Milletvekili Adem Çalkın, Kars Cumhuriyet Başsavcısı Abdullah Amanvermez, İdare Mahkemesi Başkanı Kerim Yonisoğlu, İl Jandarma Komutanı Albay Hıdır Ayçiçek katıldı.

İlçelerde de 30 Ağustos Zafer Bayramı törenlerle kutlandı.

Ağrı

Ağrı'da Abide Meydanı'nda düzenlenen programda, Vali Mustafa Koç ve Belediye Başkan Vekili Yılmaz Karaoğlan, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunduğu programda, Hava Şehitleri Anıtı'na karanfil bırakılıp dua edildi.

Valilik makamındaki tebriklerin kabulünün ardından adliye önünde devam eden programda, Vali Koç ve Belediye Başkan Vekili Karaoğlan, programa katılan askerler, protokol ile vatandaşları selamlayıp bayramlarını kutladı.

Öğrencilerin şiirler okuduğu program, geçit töreniyle sona erdi.

Buradaki programın ardından şehitlik ziyareti yapılarak mezarlara karanfil bırakıldı.

Programlara, Ağrı Cumhuriyet Başsavcısı Adem Çalış, 12. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Vekili Albay Erhan Cesur, vali yardımcıları, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüsamettin Erol katıldı.

Ardahan

Ardahan'da valilik bahçesindeki Atatürk Anıtı'na çelenklerin sunulmasıyla başlayan törende, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Valilik makamında tebriklerin kabulünün ardından Kongre Caddesi'nde devam eden programda, Vali Hayrettin Çiçek, Garnizon Komutan Tuğgeneral Mehmet Cihanoğlu, Belediye Başkanı Faruk Demir, vatandaşların Zafer Bayramı'nı kutladı.

Şiirler okunan, müzik dinletisi yapılan program, halk oyunları gösterisi ve resmi geçit töreni ile sona erdi.

Erzincan

Erzincan'da belediye hizmet binası önündeki kutlamalar, Vali Hamza Aydoğdu, 3. Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Cem Kamil Sağcan ve Belediye Başkanı Bekir Aksun'un Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasıyla başladı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Aydoğdu, Sağcan ve Aksun, valilikte tebrikleri kabul etti.

Ordu Caddesi'ndeki törende de Aydoğdu, Sağcan ve Aksun, aracın üzerinden asker ve vatandaşların bayramını kutladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajının okunduğu tören, günün anlam ve önemine ilişkin konuşmanın ardından askeri birliklerin geçit töreniyle tamamlandı.

Iğdır

Iğdır'da Belediye Meydanı'nda düzenlenen program, Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başladı.

Zübeyde Hanım Bulvarı'nda Vali Ercan Turan ve 5.Hudut Alayı ve Garnizon Komutanı Piyade Albay Cavit Tütüncü vatandaş ve askeri birliklerin bayramını kutladı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından şiirlerin okunması, halk oyunları gösterisi ve geçit töreniyle program sona erdi.

Tunceli

Tunceli'de Valilik bahçesinde düzenlenen programda, Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başlayan program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile devam etti.

Törene, Vali Bülent Tekbıyıkoğlu, Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu, kurum amirleri, gaziler ile şehit yakınları katıldı.

Törenin ardından Vali Tekbıyıkoğlu, gaziler ve il protokolüyle bayramlaştı.

Çemişgezek ilçesinde Kaymakamlıkta düzenlenen programa da Kaymakam Önder Koç, Belediye Başkanı Metin Levent Yıldız, Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Kartal, gaziler ile şehit yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Törenin ardından Kaymakam Koç, ilçedeki gaziler ve şehit yakınlarıyla bir araya geldi.