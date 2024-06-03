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Hakkari Belediye Başkanı Gözaltına Alındı

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Hakkari Belediye Başkanı Mehmet Sıddık Akış, gözaltına alındı. Belediye binasında polis tarafından arama yapılırken, Valilik tarafından kentte 10 günlük yürüyüş ve gösteri yasağı kararı alındı.

1) HAKKARİ BELEDİYE BAŞKANI AKIŞ GÖZALTINA ALINDI

HAKKARİ Belediye Başkanı Mehmet Sıddık Akış, gözaltına alındı. Belediye binasında polis tarafından arama yapılırken, Valilik tarafından kentte 10 günlük yürüyüş ve gösteri yasağı kararı alındı.

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi'nden (DEM) belediye başkanı seçilen Mehmet Sıddık Akış, dün akşam saatlerinde Van'da gözaltına alındı. Akış'ın gözaltı kararı ile ilgili henüz bir açıklama yapılmazken, polis sabah saatlerinde Altay Caddesi'ni giriş ve çıkışlara kapatıp, Hakkari Belediyesi'nde arama başlattı. Partililer ise belediye binası önünde toplanmaya başladı.

GÖSTERİ VE YÜRÜYÜŞLER YASAKLANDI

Hakkari Valiliği, kentte gösteri ve yürüyüşlerin 10 günlüğüne yasaklandığını duyurdu. Valiliğin resmi internet sitesinde yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Anayasamızda ve kanunlarda öngörülen sınırlandırma ve yasaklama şartlarını doğrudan ve açıkça oluşturduğu değerlendirilen eylemler ile saldırı olaylarının önüne geçmek, vatandaşlarımızın can ve mal güvenliklerini sağlamak, terör örgütlerinin planlarını bertaraf etmek ve bu bağlamda, milli güvenliğin sağlanması, kamu düzeni ve genel sağlığın korunması, suç işlenmesinin önlenmesi, temel hak ve özgürlükler ile başkalarının hak ve özgürlüklerinin ve genel asayişin devamının temini ile şiddet olaylarının yaygınlaşmasının önlenmesi amacıyla; Hakkari ili coğrafi sınırları içerisinde 03.06.2024 saat 08.00'den itibaren geçerli 12.06.2024 tarihi de dahil, saat 23.59'a kadar 10 (on) gün süre ile 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu hükümlerine göre düzenlenecek gösteri yürüyüşü, açık hava toplantıları ve kapalı yer toplantıları, basın açıklaması, oturma eylemi ve anket yapılması, çadır ve stant kurulması/açılması, imza kampanyası düzenlenmesi, bildiri, broşür ve el ilanı dağıtılması ve her türlü protesto eylemi şeklindeki faaliyetler 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu ve 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun ilgili maddeleri doğrultusunda yasaklanmıştır."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika

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