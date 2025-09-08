Hakan Fidan ve Yvette Cooper Arasında Telefon Görüşmesi

Dışişleri Bakanlığı kaynakları: "Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşik Krallık Dışişleri Bakanı Yvette Cooper ile bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Bakan Fidan, görevine yeni başlayan mevkidaşını tebrik etti. Görüşmede, iki ülke arasındaki ziyaret takvimi ele alındı ve ticaret, savunma ve terörizmle mücadele başta olmak üzere ikili ilişkilerin gündemindeki konular değerlendirildi. Görüşmede, Ukrayna ve Rusya arasında barışın tesisine yönelik çalışmalar ve Orta Doğu'daki son durum da ele alındı." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika