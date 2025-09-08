Haberler

Hakan Fidan ve Yvette Cooper Arasında Telefon Görüşmesi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşik Krallık Dışişleri Bakanı Yvette Cooper ile bir telefon görüşmesi yaptı. Görüşmede ikili ilişkiler, ticaret, savunma, terörizmle mücadele ve bölgesel konular değerlendirildi.

Dışişleri Bakanlığı kaynakları: "Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşik Krallık Dışişleri Bakanı Yvette Cooper ile bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Bakan Fidan, görevine yeni başlayan mevkidaşını tebrik etti. Görüşmede, iki ülke arasındaki ziyaret takvimi ele alındı ve ticaret, savunma ve terörizmle mücadele başta olmak üzere ikili ilişkilerin gündemindeki konular değerlendirildi. Görüşmede, Ukrayna ve Rusya arasında barışın tesisine yönelik çalışmalar ve Orta Doğu'daki son durum da ele alındı." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
Arda Güler'in 6-0 öncesi söyledikleri yeniden gündemde

6-0 öncesi söyledikleri yeniden gündemde
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hepsi Grubunun üyelerinden Yasemin Yürük'ün acı kaybı

Sanat dünyasında hüzün! Ünlü şarkıcı acı haberi duyurdu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.