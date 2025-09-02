Hakan Fidan ve Umman Dışişleri Bakanı Görüştü
Bakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre; Bakan Fidan, Umman Dışişleri Bakanı Sayyid Badr Al Busaidi ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, ikili ilişkilerin yanı sıra Filistin devletinin tanınması yönündeki çalışmalar ve Gazze'deki insani durum ele alındı.
