Hakan Fidan ve Umman Dışişleri Bakanı Görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Umman Dışişleri Bakanı Sayyid Badr Al Busaidi ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede ikili ilişkiler, Filistin devletinin tanınması ve Gazze'deki insani durum ele alındı.

DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, Umman Dışişleri Bakanı Sayyid Badr Al Busaidi ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Bakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre; Bakan Fidan, Umman Dışişleri Bakanı Sayyid Badr Al Busaidi ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, ikili ilişkilerin yanı sıra Filistin devletinin tanınması yönündeki çalışmalar ve Gazze'deki insani durum ele alındı.

