Hakan Fidan ve Suudi Dışişleri Bakanı Görüştü: Filistin ve Suriye Konuları Ele Alındı

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan Al Suud ile yaptığı telefon görüşmesinde Gazze’deki durum ve Filistin Devleti’nin tanınması için atılabilecek adımları değerlendirdi. Ayrıca Suriye’deki son durum hakkında da görüş alışverişinde bulunuldu.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan Al Suud ile telefonda görüştü.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, görüşmede Gazze'deki durum ele alındı. Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nda kabul edilen karar çerçevesinde Filistin Devleti'nin tanınması için atılabilecek adımlar da değerlendirildi. Ayrıca Suriye'deki son durumla ilgili görüş alışverişinde bulunuldu. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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