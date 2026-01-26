Bakan Fidan, Nijeryalı mevkidayı Tuggar ile görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Nijerya Dışişleri Bakanı Yusuf Maitama Tuggar ile Ankara'da bir araya geldi. Basına kapalı gerçekleşen görüşmeden fotoğraf paylaşıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika