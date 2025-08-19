Hakan Fidan ve Marco Rubio Telefon Görüşmesi Gerçekleştirdi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile yaptığı telefon görüşmesinde, Trump ve Putin'in Alaska'daki buluşması ile Zelenskiy'nin katıldığı Washington toplantısının sonuçlarını değerlendirdi.

Dışişleri Bakanlığı kaynakları: "Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, ABD Başkanı Trump'ın Rusya Devlet Başkanı Putin ile Alaska'da gerçekleştirdiği görüşmenin ve Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile bazı Avrupalı liderlerin de katılımıyla Vaşington'da yapılan toplantının sonuçları değerlendirildi." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
Devlet Bahçeli: Selahattin Yılmaz ülküdaşımdır, suçsuz olduğu anlaşılacak

Bahçeli tutuklanan Selahattin Yılmaz'a sahip çıktı: O benim ülküdaşım
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Güle güle Ahmed Kutucu! Süper Lig ekibine hayırlı olsun

Güle güle Ahmed Kutucu! Süper Lig ekibine hayırlı olsun
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.