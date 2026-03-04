Haberler

Bakan Fidan, ABD'li mevkidaşı ile telefonda görüştü

Güncelleme:
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde bölgedeki son durumu ve Türkiye hava sahasına yönelen etkisiz hale getirilen füzeyi değerlendirdi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile telefonda görüştü.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgilere göre, Bakan Fidan ve ABD Dışişleri Bakanı Rubio bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, bölgedeki son durum değerlendirildi ayrıca Türkiye hava sahasına yönelen ve etkisiz hale getirilen füze konusu ele alındı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
