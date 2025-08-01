Hakan Fidan ve Katar Başbakanı Telefon Görüşmesi Gerçekleştirdi

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar Başbakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile telefon görüşmesi yaptı. Görüşmede Gazze'de ateşkes sağlanmasına yönelik çabalar değerlendirildi.

DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile telefonda görüştü.

Bakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre; Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Gazze'de ateşkesin sağlanmasına yönelik çabalar ele alındı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
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