Bakan Fidan, İranlı mevkidaşı Arakçi ile görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile telefon görüşmesi yaparak İran ve ABD heyetleri arasındaki müzakere sürecinin son durumunu değerlendirdi.
Bakanlık kaynaklarından alınan bilgilere göre; Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile bugün telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, İran ve ABD heyetleri arasındaki müzakere süreciyle ilgili son durum ele alındı.
