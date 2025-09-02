Hakan Fidan ve Ayman Safadi Telefon Görüşmesiyle Filistin ve Gazze'yi Ele Aldı
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ürdün Dışişleri Bakanı Ayman Safadi ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Filistin davası, Gazze'deki insani durum ve Suriye'nin güneyindeki gelişmeler ele alındı.
