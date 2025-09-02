Haberler

Hakan Fidan ve Ayman Safadi Telefon Görüşmesiyle Filistin ve Gazze'yi Ele Aldı

Güncelleme:
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ürdün Dışişleri Bakanı Ayman Safadi ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Filistin davası, Gazze'deki insani durum ve Suriye'nin güneyindeki gelişmeler ele alındı.

Dışişleri Bakanlığı kaynakları: "Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ürdün Dışişleri Bakanı Ayman Safadi ile bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Filistin davasıyla ilgili konular ve Gazze'deki insani durum ele alındı. Görüşmede ayrıca, Suriye'nin güneyindeki gelişmeler değerlendirildi." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
