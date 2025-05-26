Hakan Fidan, Putin ile Moskova'da Bir Araya Geldi
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Moskova'da basına kapalı bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmenin detayları henüz açıklanmadı.
DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya geldi.
Bakan Fidan, Moskova'da Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından kabul edildi. Basına kapalı gerçekleşen görüşmenin devam ettiği belirtilirken, görüşmeden ilk görüntüler paylaşıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika