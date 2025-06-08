Hakan Fidan, Mısır ve Ürdün Dışişleri Bakanları ile Gazze Üzerine Görüşme Yaptı

Hakan Fidan, Mısır ve Ürdün Dışişleri Bakanları ile Gazze Üzerine Görüşme Yaptı
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır ve Ürdün Dışişleri Bakanlarıyla telefon görüşmesi gerçekleştirerek Gazze'deki son durumu ve ateşkes çabalarını ele aldı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır Dışişleri Bakanı Bedir Abdulati ve Ürdün Dışişleri Bakanı Ayman Safadi ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan; Mısır Dışişleri Bakanı Bedir Abdulati ve Ürdün Dışişleri Bakanı Ayman Safadi ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmelerde, Gazze'deki son durum ve ateşkes sağlanmasına yönelik çabalar ele alındı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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