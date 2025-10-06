Hakan Fidan, Kırgızistan Dışişleri Bakanı ile Görüşme Gerçekleştirdi
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türk Devletleri Teşkilatı Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı kapsamında Kırgızistan Dışişleri Bakanı Ceenbek Kulubayev ile Azerbaycan'da bir araya geldi.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı için gittiği Azerbaycan'ın Gebele şehrinde, Kırgızistan Dışişleri Bakanı Ceenbek Kulubayev ile bir araya geldi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika