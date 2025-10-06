Hakan Fidan, Kırgızistan Dışişleri Bakanı ile Görüşme Gerçekleştirdi

DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, Kırgızistan Dışişleri Bakanı Ceenbek Kulubayev ile bir araya geldi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı için gittiği Azerbaycan'ın Gebele şehrinde, Kırgızistan Dışişleri Bakanı Ceenbek Kulubayev ile bir araya geldi.