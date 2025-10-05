Hakan Fidan, Katar Başbakanı ile Gazze Üzerine Görüştü

DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Diplomatik Kaynaklardan edinilen bilgilere göre, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile bugün telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Gazze'de ateşkes sağlanmasına yönelik planın uygulanmasıyla ilgili konular ele alındı.