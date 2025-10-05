Haberler

Hakan Fidan, Katar Başbakanı ile Gazze Üzerine Görüştü

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar Başbakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile telefon görüşmesi gerçekleştirerek Gazze'de ateşkes sağlanmasına yönelik planları ele aldı.

DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Diplomatik Kaynaklardan edinilen bilgilere göre, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile bugün telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Gazze'de ateşkes sağlanmasına yönelik planın uygulanmasıyla ilgili konular ele alındı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
Trump ile Netanyahu arasında gerilim! Telefonda azarlamış

Netanyahu'ya demediğini bırakmamış! İşte gündem olacak o cümle
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Singo'nun sahalardan uzak kalacağı süre belli oldu

Galatasaraylıları kahreden haber! 1 ay boyunca forma giyemeyecek
Sakarya Karasu'da sahilde çıplak erkek cesedi bulundu

Şehri ayağa kaldıran görüntü! Sahilde çıplak halde bulundu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.