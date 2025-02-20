Hakan Fidan, G20 Zirvesi'nde İspanyol Mevkidaşı ile Görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı çerçevesinde İspanya Dışişleri, AB ve İşbirliği Bakanı Jose Manuel Albares Bueno ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı için geldiği Güney Afrika'da temaslarına devam ediyor. Bakan Fidan, İspanya Dışişleri, AB ve İşbirliği Bakanı Jose Manuel Albares Bueno ile bir araya geldi.

Diplomatik kaynaklar, görüşmede Ukrayna- Rusya arasındaki savaşa sonuç bulmaya yönelik ortaya atılan fikirlerin değerlendirildiğini belirterek, Gazze'deki durumun da ele alındığını ve Filistinlilerin anayurtlarından uzaklaştırılmasına dönük girişimlerin kabul edilemez olduğunun vurgulandığını aktardı. - JOHANNESBURG