Hakan Fidan, BRICS Zirvesi'nde Lavrov ile Görüştü

Hakan Fidan, BRICS Zirvesi'nde Lavrov ile Görüştü
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde düzenlenen BRICS Zirvesi marjında Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde düzenlenen BRICS Zirvesi marjında Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 17. BRICS Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere geldiği Brezilya'da diplomasi trafiğini sürdürüyor. Bakan Fidan, Rio de Janeiro kentinde düzenlenen zirve marjında Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile görüştü. - RIO DE JANEIRO

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
Erdoğan'dan Özel'e 500 bin liralık tazminat davası

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özel'in sözleri sonrası harekete geçti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kırkpınar'da karşılaşan Ağıralioğlu ve İnce güreşe tutuştu

Er Meydanı'nda karşılaşan siyasetin 2 önemli ismi güreşe tutuştu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.