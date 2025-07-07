Hakan Fidan, BRICS Zirvesi'nde Aile Fotoğrafı Çektirdi
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde düzenlenen 17. BRICS Liderler Zirvesi'ne katılarak katılımcılarla birlikte aile fotoğrafı çektirdi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde düzenlenen 17. BRICS Liderler Zirvesi'nde aile fotoğrafı çektirdi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde düzenlenen 17. BRICS Liderler Zirvesi'ne katıldı. Fidan, katılımcılarla aile fotoğrafı çektirdi. - RIO DE JANEIRO
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika